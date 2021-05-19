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نشر أسماء الطلاب عبر "فيسبوك".. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب المصروفات الدراسية

01:15 م الأربعاء 19 مايو 2021
نشر أسماء الطلاب عبر "فيسبوك".. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب المصروفات الدراسية

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

كتب- أسامة علي:

قال أولياء أمور طلاب بمدرسة المرج الرسمية لغات، إن قيام مدير المدرسة بنشر أسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية على "فيسبوك"، أمر مرفوض.

وأضاف أولياء الأمور، خلال تصريحات لهم اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يعد تشهيرًا بالطلاب، مؤكدين أن مدير المدرسة خالف القانون الذي ينص على إنذار ولي الأمر 3 مرات حال عدم السداد، وحجب النتيجة.

كان مدير مدرسة المرج الرسمية لغات قد نشر أسماء طلاب الصف الرابع الابتدائي غير المسددين للمصروفات الدراسية عبر صفحة "فيسبوك"؛ ما أدى إلى غضب واستنكار أولياء أمور الطلاب، بسبب نشر الأسماء دون سابق إنذار.

وأكد محمد عبد التواب، مدير إدارة التعليم العام بالقاهرة، أنه تمت إحالة مدير المدرسة للتحقيق، ومطالبته بحذف أسماء الطلاب من صفحته على "فيسبوك". في تصريحات له، الأربعاء.

وطالب عبد التواب أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات المدرسية؛ لأن المدارس الرسمية تعتمد على المصروفات الدراسية، حسب قوله.

مديرية التربية والتعليم نشر أسماء الطلاب المصروفات الدراسية إحالة مدير مدرسة للتحقيق

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