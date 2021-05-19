فئة جديدة.. وزيرة الصحة: بدء تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد سامي:

نوهت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة فى هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين فى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وذلك فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم إقامة مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، مقسم الى 96 نقطة تطعيم مع توفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الاعلامية التوعوية، وتبلغ القوى البشرية العاملة فى المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويعمل المركز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء، كما يوجد بالمركز أماكن إنتظار للمواطنين تسع لـ 500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والإزدحام، كما تم تخصيص 30 فردا للعمل فى الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.

وتناولت الوزيرة الجهود المبذولة فى إطار حملات التوعية والتثقيف الصحى، مشيرة إلى ما قامت به فرق التواصل المجتمعى، حيث قدمت التوعية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ 7 محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، ودمياط، وكفر الشيخ، والجيزة، وبورسعيد، وذلك حول الإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم المرور على الأسواق العامة، والمقاهى، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على الأهالى بالقرى بالتنسيق مع العمد و المشايخ.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف توافر الأكسجين، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفيره لمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب توفير مركزات ومولدات واسطوانات الاكسجين.

كما تناولت الوزيرة جهود دعم الأنشطة والأحداث الرياضية العالمية التى أقيمت على أرض مصر، هذا إلى جانب جهود دعم قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.​