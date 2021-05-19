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مواد خام للتصنيع.. وزيرة الصحة تكشف الكميات المتوفرة للقاحات كورونا

12:58 م الأربعاء 19 مايو 2021
مواد خام للتصنيع.. وزيرة الصحة تكشف الكميات المتوفرة للقاحات كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد سامي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الأسبوعي، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الوبائي العالمي، لافتة في هذا الصدد إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

وتناولت وزيرة الصحة خلال العرض الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفاً للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر في مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد اعداد المصابين بالفيروس.

وأطلعت وزيرة الصحة مجلس الوزراء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح "ساينوفارم"، ولقاح "استرازينيكا"، ولقاح "سينوفاك"، مشيرة إلى الكميات التى وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصينى خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.​

هالة زايد فيروس كورونا لقاحات كورونا أجهزة التنفس

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