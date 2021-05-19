تهمة جديدة.. تحرك جديد من الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة (10 إجراءات)

كتب- محمد سامي:

أصدرت المحافظات كتابًا دوريًّا، تم توزيعه على مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، بشأن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها تجاه أراضي أملاك الدولة، وكذلك الإجراءات والتدابير المطلوبة لعدم العودة مرة أخرى إلى التعدي على الأراضي السابق إزالة التعديات من عليها.

وجاء الكتاب الدوري، حسب مخاطبات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، عقب اجتماع اللجنة الذي عُقد في الثالث والعشرين من مارس الماضي.

ونظم الكتاب الدوري، الذي تم توزيعه منذ يومين، الإجراءات الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- اشتراك رؤساء المجالس والمدن والأحياء والوحدات ومأموري الأقسام في متابعة الأراضي التي تتم إزالتها والإبلاغ الفوري عن أية حالات عودة، مع تحديد المسؤوليات لكل جهة في ما يخصه.

- اتخاذ إجراءات المرور الدوري والمفاجئ على هذه الأراضي.

- مضاعفة الغرامات المالية وعقوبة الحبس في حالة العودة للتعدي مرة أخرى، طبقًا لمواد القانون.

- إحالة المتعدين إلى النيابة العامة بتهمة التعدي واغتصاب المال العام.

- التنسيق مع القيادات التعبوية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقطاع الأمن المركزي؛ للاستعانة بهم في تأمين هذه الأراضي.

- محاسبة أي تقصير أو إهمال أو فساد من الموظفين في حالة تسهيل إجراءات التعدي مرة أخرى للمواطنين، يصل هذا الاتهام قانونًا إلى العزل من الوظيفة.

- فتح مركز عمليات في كل مدينة لتلقي أي بلاغات عن عودة التعدي مرة أخرى.

- إعداد حصر لهذه الأراضي وسرعة طرحها للبيع بالمزاد العلني.

- تعيين مراقبين وملاحظين من الأفراد المشهود لهم بالكفاءة والأمانة للإبلاغ الفوري عن أيى حالة تعدٍّ.

- يلزم تنفيذ ما جاء بكل دقة وحزم، وفي حالة المخالفة سيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية.