السيسي قائد سلام ينحاز للحق والعدل.. "سياحة النواب" تشيد بمبادرة إعادة إعمار غزة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، صدرت من قائد سلام ينحاز للحق والعدل، مثمنةً بكل فخر واعتزاز جهود الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية، وتأييدها الكامل لهذه المبادرة.

وقالت علي، في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء، أن تلك المبادرة هي استمرار لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، واستمرار لدور مصر المحوري والكبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالدول العربية ودول المنطقة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بـ"النواب" أن قضية فلسطين بالنسبة إلى مصر قضية مركزية، والرئيس عبد الفتاح السيسي داعم ومساند لها بكل قوة منذ أن تولى مسؤولية البلاد، وقد بذلت مصر العديد من الجهود وما زالت لوقف إطلاق النار؛ لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.