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بعد 50 يوما من غلق الباب.. ما مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

11:15 ص الأربعاء 19 مايو 2021
بعد 50 يوما من غلق الباب.. ما مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، الموقف الراهن لطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وذلك عقب انتهاء مهلة تقديم الطلبات نهاية مارس الماضي.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن اللجان الفنية المعنية طبقا للقانون تفحص حاليا الملفات المقدمة من المواطنين.

وأضاف متحدث التمية المحلية: كما تقوم اللجان بالزيارات الميدانية لعمل المطابقة مع الرسومات الهندسية المقدمة من طالبي التصالح.

كانت الحكومة أغلقت باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 31 مارس الماضي، بعد مد المهلة أكثر من مرة، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

مخالفات البناء الدكتور خالد قاسم التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح

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