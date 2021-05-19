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برلماني: جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي

11:12 ص الأربعاء 19 مايو 2021
برلماني: جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى من اندلاع العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين، وإن مصر ما زالت هي المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وثمن رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال بيان له اليوم الأربعاء، الموقف المصري المشرف للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع الأزمة والإجراءات التي اتخذتها مصر من فتح معبر رفح للمصابين والطلبة وللحالات الإنسانية، وتوفر الإسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين، ودور الخارجية المصرية من بيانات رسمية واتصالات سياسية واسعة بمختلف دول العالم؛ لوقف العدوان الإسرائيلي، وصولًا إلى مبادرة الرئيس السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأوضح عوض الله أن مصر تتحرك في كل المسارات لدعم الأشقاء في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية، من منطلق دورها الريادي في المنطقة وبما تحمله من حب وود للشعب الفلسطيني في كل أطوار القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مضيفًا أن الأشقاء الفلسطينيين في قلب مصر، ومصر لم ولن تتوقف عن دعمهم.

وتابع النائب بأن مصر تقوم بدور كبير بقياداتها ومؤسساتها لدعم الشعب الفلسطيني من منطلق عدالة القضية الفلسطينية، ومبادرة إعمار غزة تجسيد فعلي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس النواب فلسطين العدوان الإسرائيلي القدس

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