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الأحد.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

05:30 ص الأربعاء 19 مايو 2021
الأحد.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة "A" بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها، لافتا إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 منعاً للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 27/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 120، يوم الأحد 30/5/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 31/5/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 13/6/2021، وتم تخصيص يومي الإثنين 14/6/2021، والثلاثاء 15/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

القاهرة الجديدة الإسكان الأكثر تميزاً فيروس كورونا

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