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الجمعة.. أحزاب وقوى سياسية تنظم قافلة مساعدات إنسانية إلى فلسطين

10:33 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الجمعة.. أحزاب وقوى سياسية تنظم قافلة مساعدات إنسانية إلى فلسطين

أحزاب وقوى سياسية تنظم قافلة مساعدات إنسانية إلى ف

القاهرة - مصراوي:
أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تنظيم قافلة مساعدات طبية وغذائية للشعب الفلسطيني تصل إلى معبر رفح الجمعة المقبلة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع أحزاب الشعب الجمهوري وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب.

وقال "رشاد" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر اليوم الثلاثاء، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يختلف عليه أحد حيث يدعو إلى الفخر والتقدير والاعتزاز، وفى عهد القيادة السياسية أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، والموقف المصرى على مر التاريخ يدعو للاعتزاز.

وأشاد إلى أن الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية تؤكد أن مصر تعتبر هذه القضية أولوية، وما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى من دعم للقضية الفلسطينية يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

وقال رشاد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة دليل على الدور الحيوي والبارز الذي تقوم به مصر كدولة عربية كبري.

وأضاف: "نثمن كقوى سياسية وحزب مستقبل وطن الجهود المستمرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى القضية الفلسطينية ومبادرة إعادة إعمار غزة، ونعبر عن كافة تقديرنا واحترامنا عن تلك الجهود المصرية التي لا تنقطع.

قطاع غزة فلسطين الأحزاب السياسية مساعدات غزة مستقبل وطن الشعب الجمهوري حماة الوطن شباب الأحزاب

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