تمثال رئيس الأطباء في القصر الملكي "قطعة الشهر" بالمتحف المصري

القاهرة - مصراوي:

اختار المتحف المصري بالتحرير تمثالا للطبيب عنخ رع الثاني، رئيس الأطباء في القصر الملكي، خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة ليكون قطعة الشهر، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 مايو من كل عام، والذي يلقي هذا العام الضوء على تعافي المتاحف الأثرية من تداعيات فيروس كورونا، وإعادة تخيل مستقبل العمل من جديد خلال تلك الأزمة.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذا التمثال يعد أحد القطع الأثرية التي تبرز أهمية الأطباء في مصر القديمة، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، وتم العثور عليه في الجيزة عام 1928.

وأضافت أن المصريين القدماء توصلوا إلى طرق طبية متطورة، جمعت بين العلاجات العشبية والجراحة، حيث عثر علماء الآثار على عدد من الوثائق المكتوبة التي تصف الممارسة الطبية المصرية القديمة، بما في ذلك بردية إيبرس؛ فهي تذكر تفاصيل الأمراض المتعلقة بالقلب وكيفية علاجها.

وأوضحت أن المصريين القدماء مارسوا مختلف التخصصات الطبية فكان هناك طب الأسنان والعيون، والأمراض الباطنة، كما اهتموا بعلم التشريح وآليات عمل جسد الإنسان وطرق الحفاظ عليه وذلك لإتمام عملية التحنيط.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف حدده المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) عام 1977 بهدف زيادة الوعي بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وإتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التي تواجه المتاحف.