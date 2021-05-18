مصدر يكشف موعد تسيير أولى الرحلات الدولية من مصر للسعودية

كتب- محمد سامي:

قال مصدر مسؤول، لمصراوي، إن غدا الأربعاء سيشهد تسيير أولى الرحلات الدولية من مطار القاهرة الدولي إلى السعودية، في تمام الساعة 12,10 صباحا.

يأتي ذلك عقب إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المسافرين، وإنهاء إجراءات السفر لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصنا بجرعتين، أو محصنا بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط، وتحليل "PCR" سلبي النتيجة قبل السفر بما لا يزيد عن 72 ساعة.

وفي السياق ذاته، نفت السفارة السعودية بالقاهرة، فرض أي رسوم على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر،

وأوضحت: "تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء رداً على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضى المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه".​