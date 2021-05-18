الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا يوم الجمعة المقبل

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف (9) مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما ، وذلك يوم الجمعة المقبل في ثلاث محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، انه بافتتاح المساجد التسعة يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا .