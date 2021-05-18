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بالصور.. متحف المطار يستقبل أول زائرة روسية من المسافرين الترانزيت

09:12 م الثلاثاء 18 مايو 2021
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كتب- مصراوي:

استقبل متحف مبنى ركاب (٢)، سائحة من روسيا والتي تعتبر أول الزائرين المصريين والأجانب، وذلك بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح متحفي الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي.

وأعربت السائحة عن سعادتها لإقامة هذا المتحف بمطار القاهرة الدولي وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة به، لأنه أنه أعطى لها فرصة مشاهدة لمحة من الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أن إقامة هذا المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية.

وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح متحف الآثار المصرية الذي تم إقامته حديثا بمبنى الركاب رقم (٢)، ومتحف مبنى الركاب رقم (٣) بعد الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، وذلك احتفالا بيوم المتاحف العالمي.

وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحي للمقومات المميزة للمنتج المصري محليا ودوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.

متحف المطار زائرة روسية سائحة روسية متحف الاثار

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