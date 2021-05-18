الحجر الصحي يمنع دخول 7 هنود مصابين بـ"كورونا" إلى مصر

كتب - محمد عبيد:

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 7 ركاب من الدخول، بعد اكتشاف اصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم على رحلتين، واحدة للخطوط العمانية والثانية للخطوط القطرية.

وقررت السلطات المصرية إعادة الركاب على نفس الرحلتين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمطار، فإن أطباء الحجر الصحي فحصوا 7 ركاب هنود، عبر الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي.

واشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار ، ابلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها باسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.

وتابعت المصادر أن اغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند باستثناء شركات معينة .