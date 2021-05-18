"الوطنية للإعلام" تؤيد مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

كتب مينا غالي :

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين تأييدها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار

وأثنت الوطنية للإعلام علي الموقف الذي اتخذته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى في فتح معبر رفح لتقديم المساعده للأشقاء واغاثة الجرحى، وكذلك استقبال المستشفيات المصرية المصابين لعلاجهم جراء هذا العدوان الإسرائيلي .

وقال زين في بيان اليوم، إننا نشيد بتلك المواقف العظيمة التى تعبر عن قائد وطنى في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له وأن لديه موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة



وأكدت الوطنية للإعلام على تواصل تقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني لأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته.