مصادر بالمطار: زيادة حركة الوصول من السعودية.. واقتصار السفر على فئات محددة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه حتى الآن ما زالت حركة السفر متوقفة مع السعودية، إلا في حالات معينة لها استثناء في السفر من السلطات السعودية، تتضمن الركاب سعوديي الجنسية/ والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحاصلة على استثناء بالسفر.

وأضافت المصادر أن حركة الوصول من السعودية هي التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، حيث وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية 8 رحلات تابعة للخطوط الجوية السعودية، تحمل 1266 راكبًا من جنسيات مختلفة، و4 رحلات من الرياض تحمل 562 راكبًا، و3 رحلات من جدة تقل 632 راكبًا، ورحلة من الدمام بها 72 راكبًا، جميعها تحمل ركابًا من جنسيات مختلفة؛ أكثرهم سعوديون.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار، وذلك بعد التأكد من فحصهم طبيًّا ومتابعة شهادات التطعيم "PCR" الخاصة بهم.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتلقَّ سلطات المطار طلبًا من السلطات السعودية بالسماح بسفر الركاب إليها، ويتم تطبيق إجراءات السفر التي تم إبلاغها من السلطات السعودية منذ عدة أشهر في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا.