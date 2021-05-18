"أطباء الأسنان" تعلق المشاركة في أي فعاليات تشارك بها إسرائيل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تعليق المشاركة في أي فعاليات تشارك فيها دولة الاحتلال بصورة رسمية، وداعية جميع أطباء الأسنان لمقاطعة أي فعالية أو مؤتمر تكون دولة الاحتلال جزء منه في هذه الظروف العصيبة.

أكد نقابة الأسنان، في بيان اليوم الثلاثاء، متابعتها عن كثب التطورات والأوضاع الجارية على الأراضي الفلسطينية منذ بداية الأزمة، من منطلق إيمان النقابة بالقضية الفلسطينية ودعما للروابط العروبة واتساقا مع الموقف المصرى المشرف- حكومة وشعبا -الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضافت النقابة: ومن هذا المنطلق ودعما للموقف المصري المشرف فإن النقابة العامة الأطباء الأسنان تعلن تعليق المشاركة في أي فعاليات تشارك فيها دولة الاحتلال بصورة رسمية وتدعو جميع أطباء الأسنان لمقاطعة أي فعالية أو مؤتمر تكون دولة الاحتلال جزء منه في هذه الظروف العصيبة.