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رئيس "الوفد": مبادرة إعادة إعمار غزة ليست جديدة على السيسي

07:11 م الثلاثاء 18 مايو 2021
رئيس "الوفد": مبادرة إعادة إعمار غزة ليست جديدة على السيسي

المستشار بهاء الدين أبو شقة

القاهرة - أ ش أ:

قال رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ و المستشار بهاء أبو شقة، إن" مبادرة دعم غزة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار ليست جديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي"، منوها بأن الرئيس السيسي مشهود له بحبه ودفاعه عن المواقف الإنسانية سواء بالنسبة للشعب المصري أو الفلسطيني أو لكافة القضايا العربية.

وأضاف أبو شقة - في تصريحات إعلامية اليوم السبت- أن: "هذه المبادرة لها رسالات متعددة وهي أن مصر دائما في كافة المواقف مع العرب ومع القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي مدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة عاصمتها القدس الشرقية في نطاق حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وحول فتح معبر رفح واستقبال المصابين في المستشفيات المصرية، قال أبو شقة، "إنها رسالات ولها مضمونها الإنساني والكبير بأن الرئيس السيسي ليس مهموما بالقضايا المصرية فحسب؛ وإنما بتعنيه في المقام الأول كل ما يهم الأخوة العرب والقضية الفلسطينية والقضايا الأفريقية ، وهو يؤكد دور مصر الريادي الذي أعاده الرئيس السيسي وأصبح رقما قويا ومؤثرا على الساحة السياسية والدولية".

ولفت إلى أن مصر استعادت قيمتها و موقعها الحقيقي كمركز ثقل مؤثر على الساحة السياسية والدولية، منوها بأن الرئيس السيسي رجل وطني وشجاع في كافة المناحي ومحب لشعبه ويواصل ليل نهار العمل من أجل بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

هذا المحتوى من

إعمار غزة بهاء أبو شقة الرئيس السيسي حزب الوفد

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