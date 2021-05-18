اتحاد الناشرين المصريين يستنكر الاعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين

القاهرة - مصراوي:

أصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، بيانا يعرب خلاله عن استنكاره للاعتداءات الهمجية ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل الهجمات الشرسة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي علي المقدسات الدينية وتدنيس المسجد الأقصى وكذلك الاعتداء علي المدنيين العزل حتي طال الاعتداء الشيوخ والأطفال والنساء؛ مستخدمة في ذلك كل الأسلحة المتطورة لإبادة الشعب الفلسطيني، وهدم البنيه التحتية والطبية لقطاع غزة لمجرد اعتراضهم علي التوسع الاستيطاني في الشيخ جراح.

وأضاف البيان: أن مجلس الإدارة يتوجه بالتحية لجميع الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني ضد هذه الاعتداءات وخاصة القيادة السياسية في مصر التي قدمت ومازالت تقدم كافة الإجراءات للوقوف كتفًا بكتف مع الاشقاء؛ بداية من فتح معبر رفح وتقديم المواد الغذائية والخدمات الطبية وصولًا إلى إقامة مستشفًا ميداني لعلاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الخطيرة بالطائرات إلى المستشفيات المصرية هذا بالإضافة الي تطوع 1200 طبيب للمساهمة في علاج المصابين وتقديم الدعم للأشقاء في مستشفيات غزة.

وتابع البيان: نناشد كافة الدول في العالم للعمل على وقف فوري للعنف والاعتداءات الإجرامية من الكيان الصهيوني المحتل.