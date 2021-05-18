بسبب كورونا.. تأجيل حفل جوائز ساويرس الثقافية في الأوبرا

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تقرر تأجيل إقامة حفل إعلان جوائز ساويرس الثقافية، والذي كان سيقام يوم الجمعة المقبل، الموافق ٢١ مايو، على أن يتم إعادة تحديد موعد جديد بعد سماح مجلس الوزراء بإقامة المهرجانات والتجمعات الفنية مرة أخرى.

وقال صابر لمصراوي، اليوم الثلاثاء: أرسلت إدارة الجائزة خطابا رسميا لتأجيل الحفل نظرا لأنه من الصعوبة بمكان أن ينتهي قبل الساعة التاسعة مساء، ومن ثم سيتم تأجيله لحين صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن إقامة المهرجانات والتجمعات الفنية والثقافية.

يأتي هذا بعد أن تم تأجيل الحفل، الذي كان من المقرر إقامته في يناير الماضي، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كانت أمانة الجائزة قد قامت، لأول مرة، بالإعلان عن القوائم القصيرة لكبار الأدباء والكتاب في كل فروع الجائزة، حيث تضمنت القائمة القصيرة لأفضل رواية – فرع كبار الأدباء كل من: "حصن التراب" لـ "أحمد عبد اللطيف"، "بيت القبطية" لـ "أشرف العشماوي"، "الزوجة المكسيكية" لـ "إيمان يحيى"، "غيوم فرنسية" لـ "ضحى عاصي"، و"جنازة جديدة لعماد حمدي" لـ "وحيد الطويلة"، و"كيميا" لـ "وليد علاء الدين ".

وتضمنت القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية- فرع كبار الأدباء: "السرب" لـ "إيمان سند"، "أوتوبيس خط 77" لـ "سمير الفيل"، "صولو الخليفة" لـ "شريف عبدالمجيد"، "الأميرة والرجل من العامة" لـ "محمد إبراهيم طه"، و"كان يا ما كان" لـ "محمد عبد النبي".

وفي فرع كبار كتاب السيناريو؛ تضمنت القائمة القصيرة كل من سيناريو "19ب" لـ "احمد عبدالله"، "النزيل" لـ "سمر طاهر"، "هبوط في الدورة الدموية" لـ "محمد الشماع"، و"المطلوق" لـ "ياسر نعيم".

وفي المسرح، تصدرت القائمة القصيرة النصوص المسرحية "وداعا نوتردام" لـ “خالد حسونة"، "كباريه عثمانلي" لـ "السيد إبراهيم"، "حكاوي الاراجوز " لـ "فيصل رزق"، "برنتانيا" لـ "مينا بباوي"، و"فتاة المترو " لـ "هاني مصطفى قدري".

وفي النقد الأدبي وصل للقائمة القصيرة كل من "المرايا السردية" لـ "أحمد عادل القضابي"، "حكايات عن القراءة" لـ "سامح فايز"، "الالتفات البصري من النص إلي الخطاب" لـ "عبدالناصر هلال"، "الأنساق النَّصية وفعل التغاير" لـ "عماد حسيب".

وكانت المؤسسة قد أعلنت القائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي: في الرواية- فرع شباب الأدباء "بياصة الشوام" لـ "أحمد الفخراني"، "ما تبقى من الشمس" لـ “أحمد المرسي"، "ترتيبات عشوائية" لـ "دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ "شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ "نورا ناجي".

بينما تضمنت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو -فرع شباب الكتاب؛ "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ "أحمد إيهاب عبدالوارث"، "عبد الله" لـ "بولا تادرس ثابت"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ "محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ "محمود أحمد عبدالرحمن".

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة قد تلقت هذا العام 1263 عملاً في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.