العناني يكشف أعداد السائحين خلال أبريل والحملات الترويجية الإلكترونية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل خطة حالية ومستقبلية لحملات ترويجية الكترونية للمقاصد الأثرية لمصر.

وقال العناني، خلال مقابلة صحفية على هامش سوق السفر العربي في دبي، إن وزارة السياحة تمتلك خطة لتعزيز الترويج السياحي لمصر في الأسواق المختلفة، موضحا أن الوزارة تقوم حاليا بإطلاق حملات ترويجية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بجانب تنظيم العديد من الزيارات التعريفية من خلال دعوة واستضافة عدد من أشهر الكتاب السياحيين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من كافة دول العالم.

وأشار العناني، إلى حرص وزارة السياحة، على تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات التي تقوم بدورها بإلقاء الضوء على المقاصد السياحية والأثرية لمصر مثل موكب نقل المومياوات الملكية الذي لفت أنظار العالم أجمع.

وأوضح الوزير، أنه قبل بداية الخريف هذا العام سوف تطلق الوزارة حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات، وذلك بعد انتهاء التحالف الدولي الذي تعاقدت معه الوزارة في يناير الماضي لإعداد استراتيجية إعلامية متكاملة، حيث تهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وأكد العناني، جاهزية مصر ومقاصدها السياحية المختلفة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم، وقدرتها على استيعاب استقبال أعداد أضعاف ما استقبلته بكثير، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم حالياً بإعداد بنية تحتية سياحية قوية من افتتاح فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، وإنشاء مدن سياحية كاملة جديدة لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام صيفاً وشتاءً مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة افتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الكبرى.

كما أكد الوزير، على حرص الدولة على تعزيز دمج السياحة الثقافية مع السياحة الشاطئية، وذلك من خلال إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة بين المحافظات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى العمل على ربط البحر الأحمر بوادي النيل على كافة محاوره.

وأشار إلى التحسن التدريجي في حركة السياحة الوافدة إلى مصر ولا سيما منذ بداية العام الحالي حيث وصلت نسبة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من دول العالم في شهر أبريل 2021 إلى ما يقرب من 50% من مثيلتها في عام 2019 مما يؤكد على ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام حيث تمتلك مصر منتجات سياحية متنوعة ومختلفة يستطيع فيها السائح الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة في أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر طبيعية وشواطئ خلابة ومتاحف ومواقع أثرية فريدة مع الالتزام بتطبيق ضوابط سلامة صحية صارمة.