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ثمَّن سياسات مصر.. مصطفى الفقي يستقبل السفير الأمريكي

06:01 م الثلاثاء 18 مايو 2021
ثمَّن سياسات مصر.. مصطفى الفقي يستقبل السفير الأمريكي

الدكتور مصطفى الفقي والسفير جوناثان كوهين

القاهرة - مصراوي:

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، في إطار عدد من الزيارات التي أجراها بالإسكندرية.

وأعرب الفقي عن سعادته لاستقبال السفير جوناثان كوهين في زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع المصري، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب المصري.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية الوضع الحالي في غزة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للمؤسسات الثقافية.

وأكد الفقي أن مكتبة الإسكندرية تستمر في فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.

من جانبه، أكد السفير جوناثان كوهين على حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة في المستقبل القريب، خاصة في المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير جوناثان كوهين والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج "متحف الآثار".

مصطفى الفقي مكتبة الإسكندرية جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة

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