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"تحليل 57 عينة".. أول تعليق رسمي من وزير الزراعة على أنباء انتشار "بطيخ فاسد"

05:49 م الثلاثاء 18 مايو 2021
"تحليل 57 عينة".. أول تعليق رسمي من وزير الزراعة على أنباء انتشار "بطيخ فاسد"

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البطيخ المصري صحي وآمن وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود بطيخ فاسد بالأسواق.

ووفقا لتقرير تلقاه "القصير" من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم أخذ 57 عينة عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوقا رئيسية وفرعية في 11 محافظة، هي: (القاهرة "سوق العبور"، الجيزة "سوق 6 أكتوبر"، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، بنى سويف، الإسكندرية)، بالإضافة إلى سحب عينات من بعض الباعة الجائلين لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزي للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابعين لمركز البحوث الزراعية.

وأوضح القصير أن نتائج تحليل هذه العينات لم تكشف عن وجود أية متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن مصر تُطبق برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق العالمية ويزداد عليها الطلب من كل الدول لأنها تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل معامل الوزارة المعتمدة دوليا، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

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