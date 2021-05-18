الهيئات الإعلامية تشيد بمبادرة السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة



كتب- مينا غالي:

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرة تعبر عن موقف مصري استراتيجي من القضية الفلسطينية، حيث لم تتأخر مصر في أي مرحلة عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ورفع المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها.

وأكد المجلس دعمه وتأييده الكامل للمبادرة والمواقف الوطنية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفه دائمًا في صف نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف العربي والارتفاع فوق كل الخلافات.

وأضاف المجلس، أن مبادرة الرئيس تعتبر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتحد الجهود العربية لدعم الأشقاء في فلسطين ورفع المعاناة عنهم.

وثمنت الهيئة الوطنية للصحافة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، على تأييد ودعم الموقف المصري القوي المساند للقضية الفلسطينية، حيث كانت ومازالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على مقدرات وطنه.

وأضاف، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية الحكيمة والمواقف الرسمية التي اتخذتها الدولة المصرية في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، والتي قدمت خلالها كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني من فتح المستشفيات المصرية وتوفير العلاج الطبي للمصابين.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا متواصلة ومستمرة وتكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية المعنية لوقف التصعيد القائم حالياً واستعادة الاستقرار والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأشاد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح معبر رفح و استقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين وتقديم إجراءات العلاج اللازم لهم.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.