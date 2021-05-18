طبيب نفسي يُحذر: متلازمة "ADHD" قد تسبب الموت للأطفال

كتب - أحمد جمعة:

كشفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، عن معاناتها مع متلازمة "ADHD" الأمر الذي أدى إلى محاولة إدارة المدرسة التي تدرس بها إلى فصلها لعدم قدرتها على تحصيل درجات مرتفعة مثل أقرانها.

يأتي ذلك وسط اهتمام مجتمعي مؤخرًا بمتلازمة اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الأطفال (ADHD)، مع إذاعة مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي تناول تلك القضية بشكل معمق.

ما هي متلازمة (ADHD)؟

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمرُّ في مرحلة البلوغ.

تتضمن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

وتشمل أعراض المرض فرط النشاط وعدم الانتباه والسلوك المفرط النشاط.

تبدأ أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط قبل سن 12 عامًا، وتكون هذه الأعراض ملحوظة في وقت مبكر من عمر 3 سنوات لدى بعض الأطفال.

وقد يتسبب تجاهل علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في تأثيرات سلبية على البالغين، على جوانب حياتهم المختلفة، وعلى علاقاتهم بالآخرين، لذا يجب استشارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض وتلقي العلاج دون تكاسل.

قد تؤدي للموت

بدوره حذّر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، من تجاهل الأعراض الأساسية لمتلازمة "ADHD"، مؤكدًا أن إحدى أزمات تلك المتلازمة تتمثل في الاندفاعية الحركية اللحظية لدى الأطفال، وقد يصل الأمر إلى الوفاة بسبب الفرط الحركي.

وقال فرويز لمصراوي إن "الطفل يقوم بحركات مفاجئة ويتخذ قرارات لحظية قد تودي بحياته، مثل أن يقوم على سبيل المثال بالنط من أعلى حمام السباحة ممسكًا بشمسية قد تحركه خارج نطاق المياه وتؤدي لوفاته أو حدوث مشاكل صحية كبيرة".

وبشأن حالة ابنة الفنان عمرو دياب، أوضح فرويز أن التحصيل الدراسي لدى الأطفال المصابين بتلك المتلازمة يكون ضعيفًا، رغم أن القدرات العقلية للطفل قد تكون جيدة للغاية، بخلاف أنها تسبب عدة مشاكل اجتماعية لأن الناس قد لا تعي أن تصرفات الطفل ناتجة عن إصابة بمرض.

وأشار إلى أن أغلب الأسر لا يلجأون إلى الطبيب النفسي المختص بعلاج مثل هذه الحالات، لأنهم بالأساس لا يعترفون أن أطفالهم مرضى حتى تحدث كارثة لهم.

وأضاف: "أكثر من 70% من المرضى لا يذهبون إلى الطبيب، ومن يستمر في العلاج 10% فقط من بين الذين يلجأون إلى الأطباء".