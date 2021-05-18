دعما لمبادرة السيسي.. "الوطنية للتدريب" تتيح تدريب الكوادر الفلسطينية الشابة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية؛ ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقالت الأكاديمية، في بيان، اليوم، إنه سيتم تخصيص 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة؛ ليتم تدريب الأشقاء الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.

كما سيتم إتاحة برنامج تدريبي على مهارات القيادة والإدارة لعدد 200 متدرب من الأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.​