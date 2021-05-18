انتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني.. برلمانيون يشيدون بتخصيص السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في باريس، تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأشار رضوان، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، إلى إعلان الرئيس السيسي هذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عُقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبرها النائب مبادرة الرئيس السيسي دليلًا قاطعًا على دعم مصر للفلسطينيين والانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ لتجاوز الأزمات التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتابع رضوان بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية إلى الأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف في علاج وإنقاذ الفلسطينيين الذين أُصيبوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، داخل مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية، مطالبًا المجتمع الدولي بالمساهمة المالية لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحق بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع.

وأشاد النائب الأول للبرلمان العربي، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينية.

وأشار النائب الأول للبرلمان العربي إلى أن مصر دائمًا تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها؛ حيث قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين عبر فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم، وتقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح.

وأكد النائب الأول للبرلمان العربي أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار النائب إلى أن إعلان الرئيس السيسي هذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، دليل قاطع على استمرار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين؛ حيث إن القضية الفلسطينية هي قضية رئيسية ولها الأولوية لدى الشعب المصري والقيادة السياسية، وتؤكد حرص الرئيس على وحدة الصف العربي والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعد تعبيرًا حقيقيًّا عن موقف مصر الداعم والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، هو تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وقال زين الدين: مصر لم تكتفِ فقط ببيانات الإدانة والشجب، متابعًا: مصر لم تدفن رأسها في الرمال؛ مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكل الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدور المصري لم ولن يتوقف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على كل حقوقه المشروعة.