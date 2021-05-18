محافظ القاهرة: تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والعمل بعد 9 مساء

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين. بحسب بيان صحفي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهي والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة.

وأكد محافظ القاهرة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى كافة الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد محافظ القاهرةعلى ضرورة الالتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% في المطاعم والكافيهات مع إلتزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على التباعد الاجتماعي واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فوري له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بعدة حملات مسائية أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم الغلق فى التاسعة مساءً من بينها تحرير 94 محضر لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضرا، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضرا، وأحياء المنطقة الغربية 21 محضرا، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضرا.