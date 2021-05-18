مستشار الرئيس يكشف عن الوضع الوبائي بمصر وحقيقة عدم التسجيل للحصول على اللقاحات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن الوضع المصري الخاص بانتشار وباء كورونا، وحقيقة عدم تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن كل ما يُثار حول عدم تشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح غير صحيح، لافتًا إلى أن التوعية والتعريف من خلال وسائل الإعلام لها دور كبير لتوضيح ذلك.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن هناك فئات كثيرة تبحث عن لقاحات فيروس كورونا للحصول على التطعيم، وتقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح، مع الوضع في الاعتبار أن مصر بلد شابة، وعدد المصريين أقل من 40 عامًا ضخم للغاية، وعدد المصريين أكثر من 60 سنة يتخطى نسبة 8.2% عن عدد السكان.

وأضاف تاج الدين أن الدولة تستهدف تطعيم فئات معينة؛ تتمثل في الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتجنب حدوث مضاعفات في حالة الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات فإن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة خلال السنة الماضية بنسبة 80% من كبار السن.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أن مصر اقتربت من تطعيم 2 مليون مواطن حتى الآن، دون ظهور أي آثار جانبية خطيرة على المواطنين تثير المخاوف من اللقاحات المستخدمة في مصر.

وأكد تاج الدين أن مصر ما زالت في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد مع استمرار أعداد المصابين، وإن تجاوز هذه الموجة سيحدث مع بدء انخفاض الأعداد وحدوث حالة من الاطمئنان.

وشدد تاج الدين على أن الإجراءات الاحترازية مهمة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب استجابة الفئات التي حددتها الدولة للتطعيم والحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، لافتًا إلى أن التطعيم لا يمنع الإصابة؛ ولكنه يمنع الإصابات الخطيرة والشديدة التي تحتاج إلى العناية المركزة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات في كل المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية؛ لمواجهة السلالة الهندية لفيروس كورونا بعد انتشار هذه السلالة في 50 دولة حتى الآن، مشيرًا إلى خطورة هذه السلالة لتحورها وسرعة انتشارها ومقاومتها اللقاحات الروتينية.

ونفى تاج الدين الشائعة التي ترددت عن ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا، قائلًا: "اللي عنده السلالة دي يطلعها"، لافتًا إلى أن "كورونا" هو وباء عالمي شديد المراس، وإنه لا يوجد سبب لإخفاء أية معلومات.

وتابع تاج الدين: الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ودعم القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت في الموجة الثالثة للفيروس مع استمرار أعداد المصابين.