ننشر أحدث فيديو للبرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة.. أطول أبراج إفريقيا

كتب- محمد عبدالناصر:

قاربت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الانتهاء من تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون الأطول في أفريقيا.

وتنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية، 20 برجًا بأنشطة مختلفة من ضمنها البرج الأيقوني والذي سيكون الأعلى في أفريقيا، حيث وصلت عمليات التنفيذ الآن للدور الـ74 بارتفاع 360 مترًا، ومن المقرر أن يصل ارتفاعه لنحو 400 متر.

وتقدر استثمارات منطقة الأبراج في العاصمة بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، وشركة (cscec) الصينية، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم استلام أول برج بالعاصمة بصورته النهائية في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن البرج الأيقوني يعد الأعلى في إفريقيا، وبه جزء إداري وآخر شقق فندقية، ويوجد بمحيط البرج الأيقوني 20 دورا سكنيًا وإداريًا، وفندق بالطوابق الثلاثين الأخيرة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه سيتم الانتهاء من الارتفاع الخرساني للبرج الأيقوني في 30 يونيو المقبل، موضحًا أن الواجهات الزجاجية للبرج الأيقوني مستوردة من الصين، وسيتم الانتهاء قريبا من الواجهات الزجاجية لأغلب الأبراج.