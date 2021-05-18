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بحضور وزيرَي الرياضة والتخطيط.. "الشيوخ" يعقد ثلاثة اجتماعات مهمة اليوم

01:43 م الثلاثاء 18 مايو 2021
بحضور وزيرَي الرياضة والتخطيط.. "الشيوخ" يعقد ثلاثة اجتماعات مهمة اليوم

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تشهد لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية والشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات مهمة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات.

وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وتعقد لجنة الشباب اجتماعَين برئاسة النائب عصام حجازي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة الإشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة ومراكز التنمية الشبابية.

مجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتور أشرف صبحي

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