مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. تعليم القاهرة تعلن بدء الامتحانات التكميلية
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كتب- محمد نصار:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء الامتحانات التكميلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية
وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، إلى بدء الامتحانات التكميلية بجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة.
وشدد على تعقيم جميع كافة اللجان قبل وبعد الإمتحانات والتزام الجميع بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين.
وأكد على التزام المديرية بكافة تعليمات الوزارة والمحافظة.
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