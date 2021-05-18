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مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط

10:02 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل جولة تفقدية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط.

ويأتى من بين المشروعات التى من المقرر أن يفتتحها رئيس الوزراء اليوم بدمياط عمارات قرية الصيادين وسوق النيل الحضارى، وسوق شارع 51 بمدينة رأس البر.

كما سيفتتح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، ويقوم بزيارة مدينة الأثاث بدمياط لافتتاح أحد المصانع.

مصطفى مدبولى المشروعات التنموية جولة تفقدية قرية الصيادين سوق النيل الحضارى

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