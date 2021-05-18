​"الزراعة" تعلق على البطيخ المسمم: سحب عينات من الأسواق لتحليلها

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود محصول بطيخ مسمم في الأسواق، موضحًا أن الأمر مجرد شائعة.

وأضاف القرش، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن وزير الزراعة كلّف كافة الأجهزة البحثية المعنية مثل معمل متبقيات المبيدات بأخذ عينات عشوائية في الأسواق العامة والخاصة، لافتًا إلى أن النتائج ستكون خلال الأسبوع الجاري؛ لمزيد من طمأنة الشارع المصري.

ونوه إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم وإن سمعة مصر الدولية تتحسن يومًا بعد يوم ثقة في المنتج الزراعي المصري.

وأشار المتحدث باسم الزراعة، إلى أن بعض حالات التسمم التي حدثت مؤخرًا حوادث فردية نتيجة سوء التداول، وليس بسبب سوء الزراعة، نتيجة التغيرات المناخية وموجات الحر الشديدة التي تعرضت لها مصر مؤخرًا.