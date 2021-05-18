الزراعة تستعد لاستفبال موسم حصاد "ملكة الفواكه"

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، إن محصول المانجو "ملكة الفواكه"، يبدأ حصاده آواخر يونيو وأول يوليو، موضحًا أن الإسماعلية والصالحية والسويس والبحيرة تعتبر أهم مراكز إنتاج المحصول.

ولفت فوزي لـ"مصراوي"، إلى أن مساحة المحصول تتجاوز 280 ألف فدان، لافتًا إلى أن بعض هذه الكميات يتم تصديرها لعدد من الدول العربية.

وقال رئيس الإدارة المركزية، إن الزراعة تقوم بعمليات مواجهة أمراض العفن الهبابي والمن التي قد تصيب المحصول من خلال عمل ندوات إرشادية قبل وأثناء الزراعة وقبل الحصاد، بالإضافة إلى مواجهة هذه الأمراض بالرش الآمن من خلال التنسبق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأضاف فوزي، أن مصر تزرع الأصناف الأجنبية والمحلية، واشهر هذه الأنواع: "البلدي، كيت، هندي، بيري، عويس، تيمور وأمريكي" لافتًا إلى أن المحصول ذات جودة عالية ولديه سمعه طيبة خارج مصر.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى تقديم كل الدعم الفني للمزراعين من خلال التنسيق والإرشاد بمواعيد الزراعة والحصاد الجيدة.