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​وكيل "إسكان النواب" يجري أول استطلاع رأي حول اشتراطات البناء الجديدة وفتح باب التراخيص

05:00 م الثلاثاء 18 مايو 2021
​وكيل "إسكان النواب" يجري أول استطلاع رأي حول اشتراطات البناء الجديدة وفتح باب التراخيص

إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري

كتب- نشأت علي:

أجرى النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، استطلاع رأي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لآراء المواطنين حول موضوع تراخيص البناء لتجميع آرائهم وعرضها على المسئولين.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "بخصوص فتح باب تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديد، أحتاج رأي حضراتكم في الإجراءات والاشتراطات حتى نتمكن من توصيل صوتكم وتحسينها (الشروط والإجراءات) قدر الإمكان".

وأضاف: "حظي المنشور المخصص لاستطلاع آراء المواطنين، على صفحة النائب إيهاب منصور، على قدر كبير من التفاعل من المواطنين، وفي خلال 3 ساعات فقط من نشره، وصل المنشور لنحو 15 ألف مواطن، وحظي بـ410 تعليقات".

وقال منصور إن هذا التقليد الذي يعد الأول من نوعه الذي يقيس من خلال نائب بمجلس النواب آراء المواطنين بشأن هذا الموضوع الحيوي (فتح باب تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديدة)، يأتي تأكيدًا لمبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي تهدف لإشراك المواطنين في إدارة شئونهم والوصول لأفضل الصيغ الممكنة لكل من المواطنين والبلد ككل".​

إيهاب منصور حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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246909

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14388

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182024

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