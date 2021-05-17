Masrawy logo white

​صورهم شاهدة على انتهاكات الاحتلال.. شعبة المصورين تؤكد تضامنها مع نظرائهم الفلسطينيين

11:49 م الإثنين 17 مايو 2021
​صورهم شاهدة على انتهاكات الاحتلال.. شعبة المصورين تؤكد تضامنها مع نظرائهم الفلسطينيين

الاحتجاجات في فلسطين

كتب- مينا غالي:

أكدت شعبة المصورين الصحفيين برئاسة مجدي إبراهيم، أنها منذ بداية أزمة حي الشيخ جراح في القدس، تتابع لحظة بلحظة ما يدور من أحداث وتطورت ما يحدث لإخواننا في فلسطين عامة وزملائنا الصحفيين والمصورين الصحفيين بشكل خاص.

وأضافت الشعبة في بيان لها اليوم الاثنين: "وبصفتنا المهنية وقبل ذلك واجبنا تجاه فلسطين الشقيقة، فإننا ندعم بقلوبنا وما أوتينا من قدرات، زملائنا المصورين الصحفيين المرابطين على خط النار في القدس وغزة، وقد تركوا خلفهم بيوتهم وأهاليهم لإظهار الحق والحق فقط من خلال صورهم التي ستظل شاهدة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي المحتل".

ودعت الرابطة الله بقلوب مؤمنة أن يحفظ الشعب الفلسطيني وزملائهم في فلسطين من كل شر ومكروه. ​

فلسطين حي الشيخ جراح القدس المصورين الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا