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​"الخدمات الجوية": تموين رحلات شركة طيران "آير كندا" العالمية

11:39 م الإثنين 17 مايو 2021
​"الخدمات الجوية": تموين رحلات شركة طيران "آير كندا" العالمية

شركة طيران آير كندا

كتب- محمد عبيد:

صرح كريم سامي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن الشركة فازت بمناقصة عقد تموين رحلات شركة طيران "آير كندا" العالمية، والمزمع تشغيلها إلى مطار القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأكد أن جميع الإدارات العاملة في الشركة نفذت مجهودات كبيرة، لاستيفاء المعايير والتوافق مع المتطلبات اللازمة، لاجتياز أعمال التفتيش والمراجعة، والتي استمرت على مدار 5 أيام.

وأضاف سامي أن إدارة الجودة قامت بتنفيذ المراجعة الإلكترونية، في كل من المتطلبات الخاصة بجودة الغذاء، وأيضًا المتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء طبقًا لمعايير الـQSAI Quality Safety Alliance Services المصدرة عن شركة Madinah الدولية المعنية بوضع المحددات ومراقبة ومراجعة كافة الاشتراطات الدولية لجودة وسلامة الغذاء، وقد تم عقد عدة لقاءات بشكل مباشر وعقد اجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس لمناقشة ومشاهدة كل مراحل إنتاج وتداول وحفظ الأغذية من توريد المواد الخام وحتى الوصول بالمنتج النهائي للعملاء.

شركة طيران آير كندا مصر للطيران كريم سامي مناقصة عقد تموين

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