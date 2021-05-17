أبرز لقاءات الرئيس السيسي في العاصمة الفرنسية ثاني أيام الزيارة الرسمية (فيديو)

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" لنشاط الرئيس السيسي في العاصمة الفرنسية في ثاني أيام زيارته الرسمية لباريس.

وفي التقرير التالي ننشر أبرز أنشطة الرئيس كالتالي..

- السيسي: مصر حريصة على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا

- الرئيس السيسي يصل مقر مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

- خلال لقاء رئيس فرنسا.. السيسي: مصر تتمسك بحقوقها المائية ولن نقبل الإضرار بها

- متحدث الرئاسة ينشر صور لقاء السيسي وماكرون في قصر الإليزيه

- السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

- الرئيس السيسي: مصر تشارك في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان