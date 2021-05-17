السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية (صور)

كتب- مينا غالي:

استقبل القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جوناثان كوهين السفير الأمريكي بمصر في إطار زيارته للإسكندرية، التي زار فيها اليوم الكنيسة المرقسية، وهي أول زيارة له للكنيسة المرقسية، كأقدم كنيسة في إفريقيا.

واستمع السفير لنبذة عن تاريخ الكنيسة كمقر لكرسي الإسكندرية، كما شملت الزيارة المقر البابوي هناك.​