22 نائبًا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

وجّه 22 نائبًا في مجلس النواب، طلبًا عاجلًا إلى رئيس المجلس، لعقد جلسة خاصة استنادًا إلى المادة 278 من اللائحة الداخلية، لمناقشة التطورات الراهنة والعدوان الصهيوني، الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب مصطفى بكري، مقدم الطلب، أن طلبه مستوفى من حيث الشكل بتوقيع أكثر من 20 عضوًا، حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال بكري إن الاجتماع هدفه، دعم تحركات القيادة السياسية، في وقف العدوان الصهيوني، على غزة، ووقف القمع، والتطهير العرقي، الذي يمارس ضد أهلنا في مناطق متعددة بالقدس وبحث آليات دعم الحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وأكد بكري أن الموقعين على البيان هم النواب: (فريدة الشوباشي، ومحمد الفيومي، ونشوى الديب، وضياء الدين داوود، وفريدة البياضي، وعاطف مغاوري، وأحمد العرجاوي، وأحمد بلال، وأميرة أبو شقة، وأيمن أبو العلا، وحنان عوض، وأحمد الشرقاوي، وأمل سلامة، وأحمد فرغل، وبهاء الدين أبو الحمد، ووليد فرعون وأشرف أبو الفضل، وضحا مصطفى، وأحمد الشيشيني، أحمد عبدالحميد، وخالد أبو خطيب".