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​عادل عبده: إيرادات الفنون الشعبية تجاوزت 150 ألف جنيه في العيد

08:41 م الإثنين 17 مايو 2021
​عادل عبده: إيرادات الفنون الشعبية تجاوزت 150 ألف جنيه في العيد

عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية برفقة و

(مصراوي):

أكد الفنان القدير عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إيرادات البيت خلال أيام العيد تجاوزت 150 ألف جنيه، وهو رقم كبير نظرًا لظروف كورونا التي تقلص عدد الحضور إلى 50% من عدد المقاعد.

وقال عبده: "قدمنا على مسرح البالون عرضين في اليوم، ماتينيه وسواريه، وهما عرض ألمظ وسي عبده، وعرض علي بابا والأربعين حرامي".

وأضاف عبده: "أما بالنسبة للسيرك القومي في العجوزة فقد قدمنا عرضين في اليوم أيضا، كما قدمنا عروضنا في سيرك مايو بعد فترة من التوقف".

وأكمل: "كما نقدم عرض تغريبة بنت الزناتي السابعة مساء علي قاعة صلاح جاهين".

عادل عبده البيت الفني للفنون الشعبية عيد الفطر مسرح البالون السيرك القومي

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