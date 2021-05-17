"مازلنا في الموجة الثالثة".. تاج الدين يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية من كورونا إلى مصر

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا. وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك زيادة في الأعداد، ولكن هناك احتواء طبيًا ومؤسسيًا ودوائيًا وتجهيزيًا لهذه الأزمة، ويجري التعامل مع كل الحالات المصابة، والتي يعالج الكثير منها في المنازل بعد حصولها على العلاج الكامل.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا حتى الآن، وهناك إجراءات احترازية تم اتخاذها بكل قوة في كل المنافذ والموانئ والمطارات والموانئ البرية للحد من احتمالية دخول هذه السلالة إلى مصر.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن هناك سعيًا حثيثًا منذ فترة كبيرة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذية من رئيس الوزراء، لتوفير اللقاحات للمصريين، على أن يتولى صندوق "تحيا مصر" الجانب المالي لهذه الحملة لضمان أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمصر، متابعًا: "اللقاح لا يمنحك الحماية بنسبة 100%، ولكن يقلل من انتشار فيروس كورونا ويقلل بشدة من الحالات الحادة والشديدة التي تحتاج إلى مستشفيات. وزيادة التطعيم مهمة جدًا في الفترة المقبلة".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب جميع الفئات من الكبار والصغار، ولكن من الملاحظ أن النسبة العالية من الحالات التي تعاني من أعراض شديدة، هم كبار السن، ولكن من الممكن أن يصاب الأطفال بالفيروس، وتظهر الأعراض عليه أيضًا، قائلًا: "حسب البيانات الموجودة يتقرر ما هي الخطوة المقبلة، وقبل يوم الخميس سيكون هناك اجتماع للجنة العليا لإدارة الأزمة وسوف يعلن في نهاية هذه الجلسة ما هي الخطوة المقبلة".

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