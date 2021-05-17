مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان رحلة "Anima Wings" من رومانيا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، رحلة طيران تابعة لشركة ''Anima Wings'' القادمة من رومانيا، على متنها 115 راكبًا، واستقبل المطار 29 راكبًا وصول في مطار مرسى مطروح، بالإضافة إلى 86 راكبًا مرور مباشر لمطار الغردقة الدولي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إن مطار مرسى مطروح استقبل الطائرة بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب، وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنهاء إجراءت الحجر الصحي، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن التحقق من تحليل pcr، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.​