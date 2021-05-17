التصنيع وتطعيم أصحاب المعاشات والكميات الجديدة.. 14 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن لقاح كورونا

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

في التقرير التالي ننشر أهم 14 تصريحًا لوزيرة الصحة كالتالي:

1- احتياطيات الأكسجين الطبي الذي يحتاجه مرضى "كورونا" آمنة.

2- توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

3- البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

4- الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بجميع المجمعات الصناعية وفق خطة محددة.

5- تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات، بهدف توفير اللقاحات.

6- الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات.

7- من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.

8- من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك".

9- من المنتظر أيضًا وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

10- مع بداية شهر يونيو المقبل من المنتظر وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف "كوفاكس".

11- كذلك من المنتظر وصول 2 مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك".

12- خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" و500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

13- اتصال هاتفي مع رئيس "منظمة الصحة العالمية" أكد فيه دعم المنظمة لجميع الخطوات التي تتخذها مصر لتوفير اللقاحات.

14- خطة لتصنيع لقاح "أسترازينيكا" في مصر خلال الفترة المقبلة في مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.