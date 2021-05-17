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الهلال الأحمر: تسليم دفعة من المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني في معبر رفح (صور)

06:26 م الإثنين 17 مايو 2021
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(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من معبر رفح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن الصور للقاء ممثلو كلا من الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتسليم دفعة من المساعدات الإغاثية المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول فرق الطوارئ والفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، استعدادًا لاستقبال الأخوة الفلسطينيين.

فلسطين الهلال الأحمر المصري مواقع التواصل الاجتماعي معبر رفح فيسبوك

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