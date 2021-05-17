متحدث الرئاسة ينشر صور لقاء السيسي وماكرون في قصر الإليزيه

فوائد لا تتوقعها.. 15 معلومة عن نبات "البوسيدونيا" بعد ظهوره بأحد

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور اللقاء، وقال إنه تطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.