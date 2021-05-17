Masrawy logo white

متحدث الرئاسة ينشر صور لقاء السيسي وماكرون في قصر الإليزيه

06:18 م الإثنين 17 مايو 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية بباريس.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور اللقاء، وقال إنه تطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

قصر الإليزيه السيسي إيمانويل ماكرون باريس

الخبر التالى:

الهلال الأحمر: تسليم دفعة من المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني في معبر رفح (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا