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شعبة الفواكه: البطيخ المسرطن شائعة تطلق كل عام

06:04 م الإثنين 17 مايو 2021
شعبة الفواكه: البطيخ المسرطن شائعة تطلق كل عام

البطيخ

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد فتحي سالم، الباحث في مجال الزراعة الحيوية، إن المحافظات التي زراعات البطيخ تتركز في كفرالشيخ، والبحيرة، والإسماعلية، وأسوان، والأقصر، موضحًا أن المحصول ظهر في الأسواق قبل ميعاده بشهر كامل على الأقل.

وأكد فتحي في تصريح خاص أدلى إلى "مصراوي" أنه لا يوجد نظام تتبع أولي للمحاصيل والفاكهة قبل طرحها في الأسواق.

وتابع الباحث، أنه من الصعب تحديد وجود تسمم في محصول البطيخ من عدمه، مؤكدًا ضروروة تطبيق المراقبة بداية من زراعته حتى الحصاد، ومعرفة نوعية المبيدات المستخدمة من قبل المزراعين.

وعلى الجانب الآخر، أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مبيعات البطيخ في الأسواق لا تتأثر بحجم الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف نجيب في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن حبة البطيخ في الأسواق سعرها يتراوح بين 20 جنيهًا حتى 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن مبيعات السوق جيدة جدًا.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن وزارتي الزراعة والصحة لم يصدر عنهما أي تحذير من شراء محصول البطيخ، مؤكدًا أن تلك الدعوات تخرج كل عام.

وأشار نجيب، إلى أن هذه الشائعات تضر بسمعة الإنتاج الزراعي المصري، مضيفًا أنه تم التواصل مع وزارتي الزراعة والصحة، وأكدا عدم وجود حالات تسمم من البطيخ.

وانتشرت شائعات حول حالات تسمم في عدد من المحافظات بعد تناول البطيخ، ووجه النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا طلب إحاطة لوزيري الصحة والزراعة حول الأمر.

البطيخ مجال الزراعة الحيوية محمد فتحي سالم كفرالشيخ فيروس الزراعة

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