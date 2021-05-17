​مصر تحتل المرتبة 30 عالميًّا في النشر العلمي طبقًا لمؤشر "Scimago"

(مصراوي):

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 30 عالميًّا مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.

وأكد الوزير أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية المهمة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذي يصنف 234 دولة على مستوى العالم.

وأوضح عبدالغفار أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة بعدد 32323 بحثًا دوليًّا، تليها دولة جنوب أفريقيا بفارق 149 بحثًا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

وأشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلًا من 28، وفي الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلًا من 22، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27 ، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.



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