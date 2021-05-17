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الصحة تكشف موعد توفير لقاحات كورونا لأصحاب المعاشات

04:38 م الإثنين 17 مايو 2021
الصحة تكشف موعد توفير لقاحات كورونا لأصحاب المعاشات

الدكتورة هالة زايد

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضافت الوزيرة: سيتم بدءًا من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.

حضر الاجتماع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر. ​

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